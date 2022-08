Mit Alkohol am Steuer saß ein 54-Jähriger, der sich am Sonntag gegen 19 Uhr in der Ohliggasse in der Baustelle verirrte, beim Rückwärtsfahren ein Verkehrsschild streifte und gegen eine Hauswand fuhr. Laut Polizei entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber ausfindig gemacht werden. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille festgestellt. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.