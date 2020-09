Zwei Atemalkohomessungen, zwei unterschiedliche Ergebnisse. Nichtsdestotrotz muss sich ein 27-Jähriger wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, nachdem er in der Nacht auf Donnerstag bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt mit Alkohol am Steuer erwischt wurde. Wie die Polizei berichtet, wurde am Fahrzeug ein Wert von 0,94 Promille gemessen. Auf der Dienststelle wurde noch vor einer möglichen Blutprobe ein zweiter Atemalkoholtest vorgenommen, der vor Gericht verwertet werden kann. Der gemessene Wert lag bei 0,74 Promille.