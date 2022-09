Sieben „Temposünder“ hat die Polizei am Freitag in Kirrweiler in der Hauptstraße in nur einer Stunde erwischt. Die Geschwindigkeit wurde ab 7.40 Uhr gemessen. Erlaubt sind in der Hauptstraße 50 km/h. Der Spitzenreiter war mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h unterwegs. Ihn erwartet laut Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und ein Punkt in Flensburg.