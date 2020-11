Bei Geschwindigkeitsmessungen am Freitag zwischen 9.40 Uhr und 10.45 Uhr in der Hauptstraße in Kirrweiler waren 15 Fahrer zu schnell. Bei erlaubten 50 km/h war der schnellste mit 74 km/h unterwegs. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen, so die Polizei.