4,6 Promille ergab ein Atemalkoholtest, den die Polizei am Dienstag gegen 9.45 Uhr in Kirrweiler durchführte. Ein Zeuge hatte einen Fahrer beziehungsweise eine Fahrerin wegen auffälliger Fahrweise in der Nähe des Bahnhofs gemeldet. Das Auto konnte kurz darauf beim Halter festgestellt werden. Bei der vor Ort angetroffenen Fahrzeugführerin wurde starker Atemalkohol wahrgenommen, der Test ergab einen Wert von 4,6 Promille. Außerdem wurde festgestellt, dass die Frau keinen Führerschein hat. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihr Lebensgefährte, der ebenfalls nicht im Besitz des nötigen Führerscheins ist, den Pkw zuvor auch geführt hatte. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet. Gegen die Frau wurde außerdem eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss gestellt.