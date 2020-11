Die Polizei hat am Sonntagabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr genommen. Wie die Beamten mitteilten, meldete ein Zeuge gegen 21 Uhr einen Autofahrer, der in der Talstraße in Schlangenlinien Richtung Lambrecht fahren und die rote Baustellenampel missachtet haben soll. Die Polizisten stoppten das Auto nach der Baustelle. Beim Öffnen des Fahrzeugs schlug ihnen sofort eine Alkoholdunstwolke entgegen. Der 26-jährige Fahrer stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,51 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro erhoben. Somit wird sichergestellt, dass der Mann – sollte er zu einer zu einer Geldbuße verurteilt werden – die Strafe auch tatsächlich bezahlt. Denn im Ausland ist es oft schwer, Geldleistungen zu vollstrecken.