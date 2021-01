Eine 50-jährige Autofahrerin hat nach einer Alkoholfahrt am Sonntagabend in Neustadt mindestens einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 18 Uhr aus der Tiefgarage ihres Wohnanwesens gefahren. Dabei stieß sie mit ihrem Fiat gegen ein dort montiertes Geländer. Ein Zeuge wolle sie auf den Schaden an der Stoßstange aufmerksam machen. Doch die 50-Jährige setzte ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Laut Polizei hat sie Situation vielleicht gar nicht realisiert. Denn wie sie später feststellen konnte, hatte die Betroffene 3,2 Promille intus. Dieser Wert wurde bei einem Atemalkoholtest gemessen, eine Stunde nach dem Unfall. Die Beamten konnten die Frau ausfindig machen, nachdem ihnen ein beschädigtes und unverschlossenes Fahrzeug in einer Parklücke gemeldet worden war. Es war in der Stephanstraße in Hambach abgestellt. Die Frau musste ihren Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie auf dem Weg von ihrem Wohnort nach Hambach mit weiteren Gegenständen und Fahrzeugen zusammengestoßen ist. Sie bittet daher um Hinweise unter Telefon 06321/8540.