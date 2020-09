Rund 20.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen entstanden, verletzt wurde aber niemand. Der Polizei zufolge war ein 29-Jähriger aus Neustadt gegen 2.50 Uhr mit seinem Auto in der Landauer Straße in Richtung Stiftstraße unterwegs. Dabei stieß er mit dem Wagen an einen rechts geparkten Pkw und schob diesen auf das davor abgestellte Auto. Im Anschluss lief der junge Mann in einen nahe liegenden Hof, wurde dabei aber von Zeugen beobachtet und aufgefordert, zurückzukommen. Ein Atemalkoholtest durch die Polizei am Unfallort ergab 2,38 Promille. Dem 29-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet.