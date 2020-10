Ein 33-Jähriger aus Baden-Württemberg hat nach einer Radtour am Samstagabend in Neustadt eine Strafanzeige am Hals. Der Mann war Autofahrern am AVG-Kreisel wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Er fuhr offensichtlich Schlangenlinien, weshalb sie die Polizei verständigten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann tatsächlich stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 2,24 Promille gemessen. Die Fahrt war für den Mann beendet, nun muss er sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.