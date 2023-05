Mit 2,2 Promille in der Atemluft kam laut Polizeibericht am vergangenen Samstag gegen 13.30 Uhr der 54-jährige Fahrer eines dreirädrigen Fahrrades in der Kirrweilerer Marktstraße zu Fall. Trotz augenscheinlich ausgebliebenen äußeren Verletzungen wurde der Mann zur Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Schwerer wiegen dürften laut Polizei die strafrechtlichen Folgen, die der 54-Jährige tragen muss, nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war: Die Beamten leiteten ein Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und benachrichtigten die Führerscheinstelle. Diese prüft jetzt, ob der 54-Jährige geeignet ist, Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr zu führen.