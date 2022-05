Ordentlich Alkohol im Blut hatte ein 47-Jähriger, der am Samstag zwischen 17.25 und 17.45 mit seinem Fahrzeug zwischen Meckenheim und Haßloch unterwegs war. Laut Polizei fiel er auf, weil er starke Schlangenlinien fuhr, Ampeln missachtete, mehrfach in den Gegenverkehr geriet und auf der Autobahn die Geschwindigkeit so stark verringerte, dass er fast zum Stillstand kam. Von Meckenheim aus fuhr er zunächst an der Anschlussstelle Haßloch auf die Autobahn Richtung Landau, dann über die Anschlussstelle Neustadt-Nord zurück nach Haßloch. Durch einen Zeugen konnte die Polizei seine Fahrt dort stoppen. Bei dem Mann wurde eine starke Beeinflussung durch Alkohol und Rauschmittel festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt, und eine Blutprobe entnommen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen, Telefon 06324-933-0.