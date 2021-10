Obwohl er alkoholiert war, hat ein 18-jähriger Deidesheimer am Donnerstag gegen 1 Uhr in Meckenheim laut Polizei einigermaßen gut reagiert. Sein Fahrzeug kam in der Hauptstraße ins Schleudern, der junge Mann konnte den Wagen jedoch abfangen und somit zumindest für andere Schlimmeres verhindern. Bei der Kontrolle durch Beamte der Polizei Haßloch stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,0 Promille, so die Polizei. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.