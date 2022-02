1,87 Promille wurden bei einem 47-Jährigen festgestellt, der am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Klostergartenstraße ins Auto stieg. Zeugen hatten die Polizei auf den augenscheinlich betrunkenen Mann aufmerksam gemacht. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann noch in seinem Fahrzeug. Da er angab, zuvor zum Kontrollort gefahren zu sein, wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.