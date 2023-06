Weil Polizeibeamte laut Bericht bei einer Kontrolle eines Fahrzeugs im Lachener Weg in Haßloch bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnahmen, musste der Mann an Ort und Stelle einen Atemalkoholtest abgeben. Die Messung ergab dabei einen Wert von 1,73 Promille Alkohol im Blut. Der 53-jährige Haßlocher musste daraufhin in die dortige Dienststelle, um eine Blutprobe zu hinterlegen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stellte sich bei den folgenden Ermittlungen heraus, dass der Mann seit 2021 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In der Folge muss sich der 53 Jahre alte Haßlocher in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.