1,64 Promille waren das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den ein 37-Jähriger in der Nacht auf Samstag bei einer Polizeikontrolle gemacht hat. Der Neustadter war zuvor laut Polizei mit einem E-Scooter in leichten Schlangenlinien die Maximilianstraße entlanggefahren. Dem Mann wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.