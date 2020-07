Die Polizei hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr einen 28-Jährigen in der Exterstraße in Neustadt dabei erwischt, wie er alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten waren dabei eher zufällig auf den Mann aufmerksam geworden. Da sie sich nicht waren, ob an dessen Gefährt ein Versicherungskennzeichen angebracht war, hielten sie zwecks einer Kontrolle an. Zwar stellten sie fest, dass ein Versicherungsschutz vorlag, dafür nahmen die Polizisten jedoch deutlichen Alkoholgeruch war, der vom 28-Jährigen ausging. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,06 Promille. Da ansonsten keine Fahrauffälligkeiten festgestellt worden waren, kam der Mann mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige davon.