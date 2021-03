Ein 39-jähriger Autofahrer muss nach einer Alkoholfahrt in Neustadt fürs Erste den Wagen stehen lassen. Die Polizei hatte den Mann in der Nacht auf Montag in der Talstraße kontrolliert. Dabei nahmen die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahr, weshalb sie ihn um einen Atemalkoholtest baten. Gemessen wurde ein Wert von 0,82 Promille. Den 39-Jährigen erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot, zudem kassiert er zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.