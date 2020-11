Ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot hat ein 23-Jähriger sich eingehandelt, weil er in der Nacht auf Freitag seinen Wagen nicht stehenließ, obwohl er zu viel Alkohol intus hatte. Die Polizei hielt den jungen Mann in der Spitalbachstraße in Neustadt an. Schon bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, wie in der Polizeimeldung berichtet wird. Beim Atemalkoholtest wurde ein Wert von 0,74 Promille gemessen.