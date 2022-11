Gleich aus zwei Gründen hätte am Mittwochabend ein 60-jähriger Autofahrer bei Neustadt nicht am Steuer sitzen dürfen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihnen durch einen anderen Verkehrsteilnehmer ein Auto gemeldet, welches in Schlangenlinien fuhr. Wenig später hielten Polizisten das Fahrzeug auf der L516 an. Ein Atemalkoholtest bei dem 60-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,38 Promille. Außerdem besaß der Mann nach Polizeiangaben keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.