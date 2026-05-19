Die Mission in Jardim America, Nordargentinien, berichtet am Freitag, 22. Mai, ab 19 Uhr in der Pauluskirche in Neustadt-Hambach über ihre Arbeit.

Die Mission in Jardim America, Nordargentinien, wurde vor 50 Jahren von dem Pastor Teodoro Stricker und dem Hambacher Missionar Wolfram Spitzner gegründet und von ihren Söhnen weiterhin geleitet und unterstützt. Der Hambacher Wolfram Spitzner junior unterstützt das Lebenswerk seines Vaters, der als Missionar in Jardim America in Nordargentinien nahe der Iquazu-Wasserfälle mit dem Pastor Teodoro Stricker die Mission „Asociación Civil Christiana Congregacional“ gründete.

Dort leben heute mehr als 400 Menschen. Es ist eine arme Gegend, eine „Villa Miseria“, wie sie dort genannt wird. Die Menschen in der Missionsgesellschaft werden in einer Klinik gesundheitlich versorgt, ein Kinder-Patenschaftsprogramm unterstützt die Bildung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt eine Suppenküche, die einmal täglich warmes Essen ausgibt und ein Landwirtschaftsprojekt als Hilfe zur Selbsthilfe. Geleitet wird die Mission nun von Strickers Sohn Harding, der Arzt und Pfarrer ist.

Lebhafter und authentischer Bericht

Die beiden Gründersöhne pflegen einen intensiven Kontakt, um das Erbe der Väter weiterführen zu können. Harding Stricker reist mit Haidee Castel von Argentinien nach Hambach, um die Arbeitsbereiche in der Mission vorzustellen und Mitstreiter zu finden. Castel war das erste Patenkind der Mission. Sie ist heute Krankenschwester in der Missionsklinik und erste Vorstandsfrau der Asociacion Civil Christiana.

Es soll ein möglichst lebhafter und authentischer Bericht über die Mission werden, wünschen sich die Veranstalter, damit Interessenten ein Gefühl vom Leben und Arbeiten der Menschen bekommen können. Sie wollen mit dem Publikum ins Gespräch kommen und hoffen laut Spitzner auf einen „magischen Moment, der die Menschen berührt“. Die Asociación Civil Christiana sei ein Sprungbrett für junge Menschen und eine Heimat für viele geworden, sagt Wolfram Spitzner. 2024 waren er und seine Frau Gerlinde in Nordargentinien, um eine Weile in der Mission mitzuarbeiten.

Spenden willkommen

In Deutschland vermittelt er Patenschaften und Unterstützungsangebote durch Spenden oder ehrenamtliche Arbeiten in der Mission. „Wer Geld Spenden möchte, kann dies ganz allgemein leisten oder auch konkret für anstehende Anschaffungen in der Klinik, für Arzneien, Lebensmittel, Küchengeräte oder Gartenwerkzeuge benennen“, sagt Spitzner. Der Neustadter Cartoonist Steffen Boiselle hat zur Unterstützung der Missionsarbeit eine handsignierte Karikatur erstellt. Den limitierten Sonderdruck gibt es exklusiv für diese Veranstaltung. Er kann gegen eine Spende vor Ort erworben werden.