Genau richtig reagiert hat 81-jährige Neustadterin am Donnerstag – und ist damit einem Telefonbetrug entgangen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin gegen 16.15 Uhr telefonisch kontaktiert, der Anrufer versprach ihr einen Gewinn in Höhe von circa 40.000 Euro. Um den Gewinn zu erhalten, solle sie vorab etwa 900 Euro überweisen. Allerdings fiel die Frau auf das Lockangebot nicht herein und informierte stattdessen die Polizei.