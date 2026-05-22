Bei der Umgestaltung der Exterstraße wurde den Bürgern eine untaugliche Variante präsentiert. Verständlich, wenn das für die Beteiligten frustrierend ist.

Es ist gut, wenn die Bürger bei Fragen der Stadtentwicklung gehört werden. Aus der Beteiligung muss nicht zwingend folgen, dass die politischen Gremien dem Votum der Bürger auch folgen. Gibt es gute Gründe, können sich die Mandatsträger auch anders entscheiden. Der Bauausschuss hatte gute Gründe, bei der Umgestaltung der Exterstraße die von den Bürgern favorisierte Variante nicht weiter zu verfolgen. Zu wichtig sind die Bedenken von Polizei und Feuerwehr, die Beeinträchtigungen bei ihren Einsätzen fürchten. Diese Variante ist also untauglich – und hätte den Bürgern daher nie zur Entscheidung vorgelegt werden dürfen. Das war in diesem Fall offenbar nicht die Schuld der Verwaltung. Gleichwohl muss die Stadt schauen, wie so etwas künftig vermieden werden kann.