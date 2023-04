Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sexuellen Missbrauch eines Kindes wirft die Anklage einem 56-jährigen Mann aus Karlsruhe vor. Das Opfer ist das Stiefkind seines Sohnes. Ein Mädchen. Im Tatzeitraum 2016 bis 2018 im Alter zwischen sechs und acht Jahre alt. Das Besondere an diesem Prozess vor dem Frankenthaler Landgericht: Der Angeklagte gibt alles zu. 25 Taten, begangen in Neustadt und in seiner Karlsruher Wohnung.

Eine besondere Anspannung liegt über solchen Prozessen, schon deshalb, weil die Dinge beim Namen genannt werden müssen. Am Ende dieses ersten Prozesstages fordert Staatsanwältin Ann-Kristin