Ein 59 Jahre alter Neustadter soll vier Mädchen aus seiner Nachbarschaft in mehreren Dutzend Fällen sexuell missbraucht und auch Fotos von ihnen gemacht haben. Er sitzt seit Juni 2021 in Untersuchungshaft und muss sich seit Montag wegen der Taten vor dem Landgericht Frankenthal verantworten.

Der Prozessauftakt dauerte keine 30 Minuten. Der Vorsitzende Richter Alexander Melahn beschränkte sich auf die Formalitäten und ließ Staatsanwältin Anne Wolf die Anklageschrift vorlesen. Demnach hat sich der 59-Jährige zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 in „59 selbstständigen Handlungen“ an zwei Mädchen vergangen. Die Kinder seien zehn und elf Jahre gewesen und erst nach Neustadt gezogen. Mit Geschenken habe der Angeklagte das Vertrauen der Kinder gewonnen. Diese seien oft und zum Teil auch über Nacht bei dem 59-Jährigen gewesen, da sie von ihrer Mutter nur eine „unzureichende Zuwendung“ bekommen hätten, so Wolf. Der Angeklagte habe „sexuelle Handlungen vorgenommen, obwohl ihm das kindliche Alter seiner Opfer“ bewusst gewesen sei und die Mädchen sich zum Teil gewehrt und auch geweint hätten, so Wolf. Sie bezeichnete die Taten als „besonders erniedrigend“. Bei einer Durchsuchung der Wohnung habe die Staatsanwaltschaft zudem einen USB-Stick mit weiteren kinderpornografischen Aufnahmen sichergestellt.

Fortsetzung Ende März

Außerdem, so erläuterte die Staatsanwältin, habe der Angeklagte bereits im August 2018 sexuelle Handlungen an zwei Mädchen (acht und zwölf Jahre) aus seiner Nachbarschaft vorgenommen. Der 59-Jährige habe sie berührt, bedrängt, sie aufgefordert, sich auszuziehen, und Bilder von ihnen gemacht. Wolf sprach beim Blick auf alle Taten von einer „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs“ bei allen vier Opfern.

Der Angeklagte äußerte sich am Montag nicht zu den Vorwürfen. Der nächste Verhandlungstermin ist am 28. März. Nach der Auftaktverhandlung blieben Richter, Staatsanwältin, die Vertreterin der Nebenklage und der Verteidiger für ein Rechtsgespräch im Verhandlungssaal. Bei solchen Gesprächen geht es darum, dass sich die Verhandlungsparteien über den weiteren Ablauf verständigen.