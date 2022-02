Die Vorfahrt missachtet hat am Dienstagmittag laut Polizeibericht ein Autofahrer in der Meckenheimer Straße. Beim Linksabbiegen übersah er einen 62-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der Westrandstraße in Richtung Autobahn unterwegs war. Nach der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.