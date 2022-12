Nur ein Mischbiergetränk hatte ein 22-jähriger Neustadter nach eigenen Angaben in der Nacht auf Montag getrunken, als die Polizei ihn und seinen Ford in der Speyerdorfer Straße kontrollierte. Das wurde ihm allerdings zum Verhängnis. Laut Polizeibericht ergab ein Vortest 0,2 Promille – zu viel für den Fahrer in der Probezeit, in der die Null-Promille-Grenze gilt. Der 22-Jährige musste mit auf die Dienststelle, um einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu machen. Da dieser den vorherigen Wert bestätigte, muss der Neustadter mit einer Anzeige rechnen. In der Regel wird die Probezeit von zwei auf vier Jahre verlängert, außerdem können ein Bußgeld zwischen 200 Euro und 1500 Euro sowie ein Punkt in Flensburg drohen. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, die den Fahrer gegebenenfalls zur Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtet.