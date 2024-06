Neustadt fördert als MINT-Stadt die Bildung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die dafür im Oktober 2021 entwickelte MINT-Rallye-App ist nun erweitert worden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es gibt vier neue Stationen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in der App-Route. Zu Themen wie Coding, Elektromobilität, Müll oder auch Wasserhaushalt gibt es Rätsel und Spiele. Entwickelt wurden die Stationen von Auszubildenden – vor allem aus der Stadtverwaltung (Bereich Verwaltung und Fachinformatik), aber auch von den Stadtwerken. Um die App und die neuen Stationen bekannter zu machen, gibt es laut Stadt vom 1. bis zum 12. Juli ein Gewinnspiel, an dem alle weiterführenden Neustadter Schulen teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es Keep-Local-Gutscheine, die die Schülerinnen und Schüler in vielen Läden in Neustadt und den Weindörfern einlösen können.