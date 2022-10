Das Neustadter Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) ist zum ersten Mal als MINT-freundliche Schule ausgezeichnet worden. Für die Berufsbildende Schule gab es diese Woche die zweite Auszeichnung.

KRG-Schulleiter Friedrich Burkhardt freut sich über die erstmalige Auszeichnung in diesem Bereich. Zur Feierstunde am Dienstag in Mainz war er zusammen mit Oliver Großhans, dem MINT-Beauftragten am KRG. Beide zusammen bekamen von Bildungsministerin Stefanie Hubig die Urkunde für die Schule.

Die Berufsbildende Schule (BBS) Neustadt gehörte am Dienstag zum zweiten Mal zum Kreis der geehrten Schulen. Dieses Mal gab es die MINT-Auszeichnung für 57 Schulen. Für die BBS nahmen die MINT-Beauftragte Angelika Senger und und MINT-Botschafterin Sabine Becker die Urkunde von der Ministerin entgegen.

Hintergrund: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) haben für die Schulentwicklung an Bedeutung gewonnen. Daher werden entsprechende Anstrengungen der Schulen durch das Bildungsministerium gewürdigt. Die Schulen werden dabei auf Basis eines standardisierten Kriterienkatalogs bewertet.