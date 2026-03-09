Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin ist nach Lachen-Speyerdorf gekommen, um ihre FDP und den Direktkandidaten Matthias Frey zu unterstützen.

Daniela Schmitt lächelt. Das tut sie gerne, und oft auch durchaus überzeugend. „Ich find das sehr lecker“, sagt sie, und meint den entalkoholisierten – manche sagen schlicht: alkoholfreien – Wein des Unternehmens „Bähr Pfalztraube“, das in Mußbach seinen Hauptsitz hat und in Lachen-Speyerdorf eine Produktionshalle. Schmitt sei früher eine „glückliche Bankdirektorin“ gewesen, schrieb die FAZ im April 2023 über die in Alzey geborene Finanzexpertin. Nun ist sie rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin in der Mainzer Ampelkoalition und FDP-Landeschefin. Aber dass ihre Partei nach der Landtagswahl vom 22. März den Landtag verlassen muss und Schmitt somit ihr Ministerium, darauf deutet wirklich alles hin, jedenfalls nach den Umfragen, bei denen die Liberalen zumeist nur noch unter „Sonstige“ weit entfernt von fünf Prozent rangieren.

Schmitt lobt die Unternehmer

Schmitt lobt mit temperamentvollen Worten den Unternehmer Alexander Bähr und seinen Bruder Jochen für Zuversicht und Mut, in einer schwierigen Lage der Weinbranche neue Wege zu gehen. „Jede Herausforderung ist auch eine neue Chance“, ruft sie in die Halle, in der an diesem sonnigen Samstagnachmittag knapp zwei Dutzend Menschen applaudieren wie eine kleine aber überzeugte Gemeinschaft.

Matthias Frey, FDP-Spitzenkandidat im Wahlkreis, Staatssekretär im Mainzer Justizministerium und davor Direktor des Neustadter Amtsgerichts, formuliert es so: „Wir kämpfen dafür, dass Menschen ihren Traum leben können.“ Schmitt sagt „lieber Matthias“ zu ihm, er nennt sie „liebe Daniela“. Dass die FDP ihren Traum in Rheinland-Pfalz in den kommenden fünf Jahren wohl kaum wird leben können, hat vermutlich stark mit einer Sache zu tun, die vor einem Jahr geschah. Die Folge: Frey konnte einen seiner mutmaßlich Träume nicht mehr leben, weil es Schmitt gelang, sich haarscharf aus einem Alptraum zu befreien; was sie im Übrigen mit einer Härte tat, die man ihr, wenn sie lächelt, nicht zutraut.

Die Kurzversion: Der damalige FDP-Fraktionschef Philipp Fernis hatte eine Palastrevolte gegen Schmitt geplant, ließ von diesem Vorhaben jedoch schlagartig ab, als er die Nachfolge des überraschend verstorbenen FDP-Justizministers Herbert Mertin antreten durfte. Zuvor war Frey für diesen Posten heiß gehandelt worden. Frey kam dennoch, zumindest öffentlich, kein böses Wort über die Lippen.

Schimpfen auf die Bürokratie

In der Produktionshalle zu Lachen-Speyerdorf spielen sich Schmitt und Frey die Bälle zu, ergänzen sich gut. Beide schimpfen auf die Bürokratie. „Ich erlebe beim Beantragen von Wahlkampfständen eine Verwaltung, der immer noch was einfällt, um die Sache komplizierter zu machen“, berichtet Frey. Schmitt beklagt, es habe sich „zu viel Dokumentationspflicht für die Betriebe angesammelt, das ist glattes Misstrauen, dabei verdienen diejenigen, die den Karren jeden Tag ziehen, viel mehr Respekt.“ Unternehmer Alexander Bähr erzählt, er sei Ende vergangenen Jahres spontan in die FDP eingetreten. „Mehr Liberalität wagen“, das sei dringend nötig. Notorische Bedenkenträger seien ihm ein Greuel, „man darf doch nicht ständig nur denken: Was könnte da alles passieren?“

Die Mainzer Ministerin verspricht Unterstützung für die Wein-Branche, appelliert aber streng auch an die Kunden: Die sollten schon wissen, dass es der eigenen Region helfe, wenn man hiesige Produkte kaufe, zum Beispiel Wein mit oder ohne Alkohol. Es ist zwar Wahlkampf, aber Schmitt verlegt sich in der Produktionshalle von „Bähr Pfalztraube“ keineswegs darauf, alleine der Weinbranche zu huldigen. Sie nimmt das Große und Ganze in den Blick. „Wir haben seit vier Jahren Rezession“, sagt sie, und lächelt trotzdem, „unsere Energiepreise steigen und viele Investitionen werden ins Ausland verlagert.“

„Klimaschutz mit Ausgewogenheit und Realitiätssinn“

Ein Thema sticht ganz besonders heraus bei ihr, „wir stehen zum Klimaschutz“, sagt sie, „aber….“ Und diesem „Aber“ widmet sie sich mit Hingabe. Ihr Credo: Klimaschutz nur mit „Ausgewogenheit und Realitätssinn, nicht die Schrauben anziehen, wenn wir nicht jetzt über dieses Thema sprechen, überlassen wir den Populisten das Feld.“ Zumal der Krieg im Nahen Osten schon jetzt Lieferketten störe und Preisschocks auslöse. Auch die neuen US-Zölle seien hinderlich, „aber es wird auch eine Zeit nach Donald Trump geben.“ Frey hatte vorgelegt, das Feld „innere Sicherheit“ angerissen, vor allem beim Thema „Bildung“ gemahnt: „Wir brauchen moderne Schulen, auch mit KI, die wird unser ganzes Leben revolutionieren.“

Fazit: Frey liefert in Lachen-Speyerdorf, Schmitt durchaus auch. Viele Wähler seien noch unentschlossen, sagt Frey. Und: „Wir bitten nicht, wir werben für uns.“