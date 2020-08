Der deutsch-französische Masterstudiengang Weinbau und Oenologie am Neustadter Weincampus in Zusammenarbeit mit der Université Haut-Alsace in Colmar soll ab September starten. Er wird mit 1,5 Millionen Euro gefördert. Ein entsprechendes Interreg-Bewilligungsschreiben werden Weinbauminister Volker Wissing und Wissenschaftsminister Konrad Wolf heute auf dem Gelände in Mußbach übergeben. Der deutsch-französische Master Weinbau und Oenologie (M.Sc.) ist ein duales Vollzeitstudium und startet erstmals im Wintersemester. In vier Semestern erreichen die Studierenden zwei Masterabschlüsse. Der Master of Business Administration (MBA) Wine, Sustainability and Sales wird berufsbegleitend absolviert und richtet sich sowohl an Weinprofis als auch an Quereinsteiger aus anderen Branchen. Am Donnerstag, 13. August, findet ab 17.30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung zu den beiden Masterstudiengängen am Weincampus statt. Anmeldungen sind möglich bis Donnerstag, 14 Uhr, per E-Mail an cecile.esch@hwg-lu.de.