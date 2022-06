Der von ihm erfundene Kerwebüttel bei der Speyerdorfer Froschkerwe zu sein, hat über vier Jahrzehnte lang sein Leben geprägt – vor allem im Kerwemonat April. In diesem Jahr aber hatte Hermann Lagas seine letzte Vorstellung gegeben. Kurz vor seinem 75. Geburtstag sagte er Adieu, schweren Herzens zwar, aber irgendwann musste halt mal Schluss sein.

Was bleibt, sind natürlich viele Erinnerungen an viele schöne Stunden. Seit Dienstag aber werden diese durch einen optischen Hingucker ergänzt, der Seltenheitswert haben dürfte. Ein Kerwebüttel im Kleinformat, der unzweideutig die Züge von Lagas trägt, vor allem aber auch jene Uniform, die die Landfrauen anno 1981 für den damals neuen Kerwebüttel spendiert hatten. Bis zuletzt trug Lagas das Original, nur ab und an musste der Stoff ein wenig an die Figur „angepasst“ werden, wie er beim jüngsten RHEINPFALZ-Gespräch augenzwinkernd gestanden hatte.

Doch zurück zu dem Hingucker: Ortsvorsteher Claus Schick hatte dieses besondere Stück dabei, als er Hermann Lagas am Dienstag zum 75. Geburtstag gratulierte. Als Dank für dessen treue Dienste hatte Schick lange überlegt, was das richtige Geschenk sein könnte. Und war dabei auf einen anderen Herrmann gestoßen, nämlich den Lachen-Speyerdorfer Hobby-Drechsler Hans Herrmann. Dieser schnitzt auch gerne und hat nun aus Lindenholz einen Miniatur-Kerwebüttel gefertigt, der an Hermann Lagas erinnert und – das versteht sich von selbst – auch jene Schelle in der Hand hält, mit der Hermann Lagas 41 Jahre lang anlässlich seiner Kerwerede gebimmelt hatte.