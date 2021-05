„Mein Leben – Dein Rassismus“ heißt die Ausstellung der Neustadter Fotografin Sara Sun Hee Martischius, die in den kommen vier Wochen in 19 Geschäften in der Innenstadt zu sehen ist.

Die Ausstellung ist Teil der „Demokratietage Hambach 1832“, anlässlich derer bis Ende Juli zahlreiche Kulturveranstaltungen, Vorträge und Workshops zum Thema in der Rhein-Neckar-Region stattfinden. In Neustadt wird unter anderem am Samstag, 26. Juni, 14 Uhr, ab Saalbau eine Stadtführung zu Plätzen der Demokratie und der Diktatur angeboten, wobei sich die Neustadter „Junior Memory Guides“ mit ihrer Führung insbesondere an Jugendliche wenden.

Ohne Termin, ganz ungezwungen beim Stadtbummel, kann die Straßenausstellung von Sara Sun Hee Martischius betrachtet werden: Verteilt auf 19 Läden in der Rathaus-, Haupt-, Kunigunden-, Kellerei-, Friedrich-, Karl-Helfferich-, und Landauer Straße sowie in der Hetzelgalerie sind ihre Arbeiten zu sehen, bis auf eine Ausnahme auch außerhalb der Geschäftszeiten.

In Deutschland sozialisiert

In Ihren Bildern spiegelt sie wieder, was sie jeden Tag aufs Neue erlebt: Als Baby in den 1980er Jahren als Adoptivkind aus Südkorea nach Deutschland gekommen, privilegiert in einer weißen Familie aufgewachsen und deutsch sozialisiert erfahre sie wegen ihres Aussehens beinah täglich, dass sie nicht dazugehört: „Sprüche wie ,Du hast doch ohnehin den Exotenbonus’ sind da noch harmlos“, sagt Martischius. Im Zug könne es schon vorkommen, dass unbekannte Passagiere bewundernd „Sie liest sogar eine deutsche Zeitung“ raunen. „Wie oft ich den Satz ,Sie sprechen aber gut deutsch’ schon gehört habe, kann ich gar nicht mehr zählen“, sagt sie.

„Dummes Gebabbel“ gewohnt

Als Pfälzerin sei sie „dummes Gebabbel“ durchaus gewöhnt, doch was auf den ersten Blick harmlos und teils belustigend wirkt, komme der Aggression durchaus nah: „Man wird ständig gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, dass man anders aussieht“, beschreibt Martischius, was ihr bei derlei Sprüchen durch den Kopf geht.

Sie vergleicht die vermeintlich harmlosen Alltagsrassismen mit Mückenstichen: „Die sind zwar nicht besonders schlimm, aber ohne sie lebt es sich einfach deutlich besser.“ Ihr Fotoprojekt verstehe sie deshalb als einen von vielen kleinen Schritten in Richtung einer diskriminierungsfreien Welt.