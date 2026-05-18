Der Ausbau der Kita-Landschaft in Haßloch schreitet voran. Zwei neue Einrichtungen sollen in den nächsten Jahren in Betrieb gehen.

In Haßloch sollen zwei neue Kindertagesstätten entstehen. Der Spatenstich für den Neubau in der Müller-Thurgau-Straße im Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße“ ist bereits im April erfolgt. Dort fließen rund 4,6 Millionen an Fördermitteln von Land und Kreis. Für den zweiten Kita-Neubau in der Trifelsstraße sind jetzt die Förderbescheide erteilt worden. Rund 4,76 Millionen Fördermittel stehen bereit. Land, Kreis und Kommune reagieren damit auf den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Frühkindliche Bildung und moderne pädagogische Konzepte stehen im Fokus.

Für den Neubau der Kindertagesstätte in der Trifelsstraße hat der Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises Bad Dürkheim, Timo Jordan (parteilos), den Förderbescheid jetzt an den Ersten Beigeordneten Carsten Borck (parteilos) übergeben. Die Förderzusage des Landes liegt laut Borck ebenfalls vor. Als Gesamtinvestition für das Projekt sind derzeit rund 10,26 Millionen Euro veranschlagt. Für den Neubau der Kindertagesstätte erhält die Gemeinde eine Kreiszuwendung in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro sowie eine Landesförderung in Höhe von etwa 1,34 Millionen Euro. Die Eigenmittel der Kommune werden mit 5,5 Millionen Euro beziffert.

Baugleiche Kitas

Die Kindertagesstätte in der Trifelsstraße ist baugleich zu der in der Müller-Thurgau-Straße. Beide Einrichtungen werden in Holzbauweise errichtet. Die Kita Trifelsstraße soll 150 Plätze bieten, 130 Plätze für Kinder über zwei Jahre und 20 Plätze für unter zweijährige Kinder. Die Essensversorgung soll über eine Frischkochküche erfolgen. Ein naturnah gestaltetes Außengelände sowie pädagogische Schwerpunkte in den Bereichen Bewegung und gesunde Ernährung sind vorgesehen. Im September 2027 soll mit der Maßnahme angefangen werden, der Baubeginn ist aktuell für das Jahr 2028 geplant. Fertiggestellt werden soll die Kita bis Mitte 2029.

Timo Jordan hob bei der Übergabe des Förderbescheids die Bedeutung des Projekts hervor, das „kein einfaches und billiges Unterfangen“ sei. Er verwies darauf, dass die Fördersummen für die beiden Kita-Neubauten in Haßloch die bislang höchsten des Landkreises Bad Dürkheim für Kindertagesstätten seien. Hervorzuheben sei, dass die Gemeinde zwei baugleiche Kitas geplant habe, damit hätten einerseits die Planungskosten gesenkt und andererseits die Gestaltung optimiert werden können. „Der Ausbau moderner und gut durchdachter Kindertagesstätten ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Kinder und Familien“, sagte Jordan. Der Kreis beabsichtige, in den nächsten Jahren über 11 Millionen Euro zu investieren, um die Kita-Landschaft auszubauen.

Der Erste Beigeordnete und Baudezernent Carsten Borck (parteilos) hob die gute Zusammenarbeit mit Kreis und Land hervor. Durch die Förderung sei es möglich, die Kinderbetreuung in Haßloch bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und langfristig zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen“, so Borck.

Container kommen weg

Der Beigeordnete und Sozialdezernent Ralf Trösch (SPD) betonte: „Solche Projekte werden mit Blick auf die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde geplant.“ Die neuen Einrichtungen seien hochmodern, die Neubauten trügen dazu bei, die bestehenden Kindertagesstätten zu entlasten. Mehrere Provisorien, die in den vergangenen Jahren errichtet worden seien, um den Rechtsanspruch auf Betreuung zu erfüllen, könnten aufgelöst werden, die „Systembauten“ – sprich die Container – könnten weiter für andere Zwecke genutzt werden.

Trösch wies auch auf Veränderungen bei anderen Trägern hin. Die Gemeinde müsse in der Lage sein, für alle Kinder einen Platz in einer Kita bereitzustellen. Die Verwaltung sei darüber hinaus auf einem sehr guten Weg, auch das erforderliche Personal in „Sollstärke und einschließlich Springer“ für die Kindertagesstätten bereitstellen zu können.