Rund 1,2 Millionen Euro sollen nach Meckenheim fließen. Der Rat setzt klare Prioritäten – mit einer Halle an erster Stelle.

Über einen Geldsegen für Investitionen in kommunale Projekte kann sich – wie andere Städte und Gemeinden auch – die Gemeinde Meckenheim freuen: Aus dem vom Deutschen Bundestag beschlossenen Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 sollen der Ortsgemeinde Finanzmittel von gut 1,2 Millionen Euro zufließen.

Hintergrund: Aus dem Bundessondervermögen entfallen rund 5,45 Milliarden Euro auf Rheinland-Pfalz. Davon erhält der Landkreis Bad Dürkheim voraussichtlich etwa 114 Millionen Euro. Ein Drittel dieser Mittel verbleibt beim Landkreis, die übrigen zwei Drittel werden zunächst nach Einwohnerzahl auf die hauptamtlich geführten Kommunen verteilt.

Für die Verbandsgemeinde Deidesheim wird mit insgesamt gut 6,5 Millionen Euro gerechnet. 30 Prozent davon verbleiben bei der Verbandsgemeinde, die restlichen 70 Prozent werden nach einem gerechten Verteilungsschlüssel auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Die für das Dorf angedachten Projekte stellte Ortsbürgermeisterin Silke Hoos (WG Meckenheim) bei der jüngsten Ratssitzung vor. Nach kurzer Diskussion hat für den Rat die energetische Sanierung der Flakhalle in der Böhler Straße mit neuem Dach, neuer Isolierung, Photovoltaikanlage mit Speicher und gegebenenfalls Ladestation für E-Autos erste Priorität. An die zweite Stelle rückten Zuwegung sowie Ent- und Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser) zum Hämmerlesberg.

Die Kreisverwaltung prüft

Als dritte Priorität wurde die energetische Sanierung der Leichenhalle (neues Dach, neue Heizung, Isolierung, Türen und Fenster) und die Anlage von breiteren Hauptwegen auf dem Friedhof ins Auge gefasst. Auf die Plätze vier und fünf wurden Straßenausbau (Kirchgasse, Kreuzpfad, Brunnengasse) und Grundstücksankäufe (möglicherweise für eine Kita im Baugebiet M7) gesetzt.

Die geplanten Projekte würden dann der Kreisverwaltung gemeldet, die Einzelfallprüfungen zuerst durch Kreis und anschließend durch das Land erfolgen, informierte Verbandsbürgermeister Dieter Dörr (CDU). Falls eine der vorgesehenen Maßnahmen nicht förderfähig oder noch Geld übrig wäre, könnten als Nachrücker eine öffentliche Toilettenanlage und eine Erneuerung des Spielplatzes des SV05 Meckenheim in Betracht kommen. Der Meckenheimer Ortsgemeinderat nahm den Beschluss einstimmig an.