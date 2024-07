Aus Neustadt auf den Laufsteg bei der Fashion Week in Berlin: Das ist Julia Ballardt und Nico Verhaegen von „Milk of Lime“ nun schon zum zweiten Mal gelungen.

Die gebürtige Neustadterin Julia Ballardt und Nico Verhaegen haben sich beim Masterstudium in Antwerpen kennengelernt und Anfang 2022 ihr eigenes Label „Milk of Lime“ gegründet. Mit ihrer Mode sprechen sie ein internationales Publikum an. Sitz des jungen Unternehmens ist aber Neustadt. Beide sind Anfang 30 und haben einen erfolgreichen Weg eingeschlagen. Im Juli 2023 haben sie erstmals bei der Fashion Week in Berlin eine eigene Show bekommen. Vor wenigen Tagen waren beide erneut in der Hauptstadt, um ihre zweite Kollektion zu präsentieren. „Alles entwickelt sich gut“, sagt Ballardt.

Aber die Organisation der Show, zu der rund 300 Leute in Berlin kamen, sei ein „unglaublicher Kraftakt“ gewesen. Da die Mode aber gut ankam und die Stimmung gut war, habe sich auf alle Fälle die Mühe gelohnt. Sie beide seien stolz, ihre Kollektion in einem so international renommierten Umfeld präsentieren zu dürfen. Und noch etwas hat die Neustadterin festgestellt: „Für uns persönlich hat sich alles rund um die Show schon besser angefühlt als vor einem Jahr, das ist auch wichtig.“

Suche nach neuen Räumen in Neustadt

Internationale Mode aus der Pfälzer Idylle – ist das kein Widerspruch? Nein, betont Julia Ballardt. Sie und ihr Partner Nico Verhaegen fühlten sich an der Weinstraße sehr wohl und könnten ihre Kreativität sehr gut ausleben. Sie seien ja oft genug in großen Städten, die Wege seien kurz. Demnächst gebe es in Paris noch einen Showroom, „da ist das Publikum für unsere Mode“. Da alles gut laufe, „möchten wir uns im Unternehmen um ein paar Quadratmeter vergrößern“. Am liebsten würden sie das in Neustadt tun, so Ballardt: „Wenn wir was Passendes finden, bleiben wir gerne. Wir sind überzeugt: Neustadt passt für uns. Wir sind hier glücklich und fühlen uns als Teil der Stadt.“

Ballardt erwartet noch Nacharbeit nach der Präsentation in Berlin. Da melden sich Medien und hoffentlich auch Kaufinteressenten. Und Ende Juli steht dann nach langer Zeit mal wieder Urlaub an. Es geht zum Krafttanken für eine Woche nach Portugal.