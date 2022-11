Eigentlich will Patric Forlani am Freitag seine Eisbahn am Saalbau eröffnen. Doch das für Anfang November sehr milde Wetter erschwert ihm und seinem Team die Vorbereitungen. Beim Aufbau der Anlage, der vor gut zwei Wochen begann, habe zwar alles wie geplant funktioniert. Und auch mit dem „Frieren“, also dem Erstellen der Eisfläche, wird in der Nacht zum Donnerstag begonnen. „Doch ob es angesichts der aktuellen Temperaturen bis Freitag mit der Eisfläche reicht, muss ich abwarten. Aber bis Samstag werden wir definitiv fertig, dann öffnen wir zu 100 Prozent“, so Forlani. Unabhängig von der Eisbahn werde die Gastronomie am Freitag, 11 Uhr, auf alle Fälle öffnen. Die Bahn und die Gastronomie werden bis 8. Januar geöffnet sein. Eislauffans können täglich ab 11 Uhr auf ihre Kosten kommen. Forlani plant im Gastronomie-Bereich außerdem die Übertragung aller Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise und dem Ausfall der Stadtwerke als Sponsor war lange unklar, ob Forlani wieder sein Eislauf-Angebot in der Neustadter Innenstadt machen würde. Mitte Oktober teilte er mit, dass er einen neuen Sponsor gefunden habe. Es sei ein Bekannter von ihm, der aber nicht namentlich nicht in Erscheinung treten wolle. Auf die allgemeinen Kostensteigerungen musste Forlani reagieren und seine Eisbahn-Preise um „etwa zehn Prozent“ erhöhen.