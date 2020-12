Ein brennendes Mikrowellengerät in St. Martin hat am Donnerstag gegen 21 Uhr die Feuerwehr beschäftigt. Das Gerät, in dem sich ein Kirschkernkissen befand, geriet offensichtlich wegen Überhitzung in Brand, wodurch die Wohnung so stark verqualmte, dass sie nicht mehr betreten werden konnte. Feuerwehrleute, die mit Atemschutzgeräten ausgerüstet waren, brachten die Mikrowelle ins Freie und konnten somit weiteren Schaden an der Wohnung verhindern. Mit einem speziellen Lüfter wurde das Gebäude entraucht. Als Ursache für die Überhitzung wird ein technischer Defekt in der Zeitsteuerung des Gerätes angenommen. 45 Angehörige der Wehren aus St. Martin, Maikammer und Edenkoben waren bis um 22.15 Uhr im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst des DRK und eine Streife der Schutzpolizei Edenkoben.