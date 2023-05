Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was kostet das Wohnen in Neustadt? Antworten darauf will der neue Mietspiegel liefern. Kernbestandteil ist ein Online-Portal. Dort kann jeder Daten zu seiner Wohnung eintragen und seine Kosten dann beurteilen.

2004 hat die Stadt Neustadt zuletzt einen Mietspiegel vorgelegt – freiwillig. Danach herrschte aus politischen Gründen Zurückhaltung. Doch inzwischen sind Städte ab 50.000 Einwohnern verpflichtet,