Im Land der guten Ideen, der aufstrebenden Nachhaltigkeit und der nicht enden wollenden Mietmöglichkeiten hat der Sonnenhof in Hochdorf-Assenheim eine Neuheit auf den Pfälzer Markt geworfen: Mietgeflügel. Auf einem Schild, das unser Fotograf in der Nähe des Meckenheimer Friedhofs entdeckte, werden „Hühner auf Reisen“ angeboten. Bemüht man die Webseite des Anbieters (www.huehner-auf-reisen.de), erfährt man, dass das Landleben auf Wunsch zu einem selbst nach Hause kommen könnte, wenn man das möchte. Denn schließlich seien die eigenen Eier besonders lecker, liest man weiter. Man erfährt, dass auch Kindergärten, Schulen, Seniorenheime oder Wohngruppen als zeitweilige Unterkünfte für das Federvieh in Frage kämen. Hühner seien mit etwas Geduld sehr zutraulich, anspruchslos und genügsam. Und das Ganze ein Riesenspaß für eine oder mehrere Wochen. Natürlich hat alles wie immer einen Preis. Eine Woche Hühnerspaß mit drei Federtieren plus Stall, Futter aus dem Automaten, Wassertränke, Einstreu, guten Tipps und anschließender Reinigung kosten 140 Euro. Je länger, desto prozentual billiger wird das Vergnügen. Wir gehen davon aus, dass die Eier Bestandteil des Deals sind und behalten werden können. Und als besonderes Plus gelten Hühner als Therapietiere, deren Wirkung auf den Menschen vielschichtig sein kann. Unbestreitbar ist das Kümmern um das Wohlergehen der Tiere eine sinnvolle Angelegenheit.