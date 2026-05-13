Oberbürgermeister Marc Weigel hat die Arbeit des Mieterschutzvereins Neustadt und Weinstraße gewürdigt und insbesondere dem Vorsitzenden Roland Kronauer für dessen ehrenamtliches Engagement gedankt. Der Mieterschutzverein könne dank der neuen Räume in der Landauer Straße und der personellen Aufstellung in der Geschäftsstelle „im Sinne der Mieter eine wichtige Funktion wahrnehmen“. Mit Blick auf die Entwicklung des Mieterschutzvereins lobte Weigel die Arbeit des Vorstands, denn es sei „keine Selbstverständlichkeit, zusätzliche Zeit und Kraft zu investieren, um Strukturen zu modernisieren und den Verein zukunftsfähig aufzustellen“. Roland Kronauer freute sich über Weigels Besuch bei der Einweihungsfeier für die neuen Räume. Der Umzug sei dringend erforderlich gewesen, da das frühere Quartier mit 60 Quadratmetern Fläche für fünf Mitarbeiterinnen schlicht zu klein gewesen seien. Effektives Arbeiten sei dort zum Teil nicht mehr möglich gewesen. Er sei daher froh, dass nach schwieriger Suche schließlich eine passende Bürofläche in der Landauer Straße 15-17 gefunden worden sei. Dort habe man alles grundlegend saniert und könne dort nun sehr gut arbeiten und so für die Interessen von Mietern eintreten.