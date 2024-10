Der Guide Michelin hat zum ersten Mal Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet. Mit einem Michelin Key wurde das Hotel Kaisergarten Deidesheim geehrt, das Hotel Ketschauer Hof bekam sogar zwei Michelin Keys.

Insgesamt hat Michelin in den drei Ländern 271 Häuser ausgezeichnet, die sämtliche Voraussetzungen für einen erstklassigen Aufenthalt bieten. In Deutschland wurden 122 Hotels geehrt, sechs davon mit drei Michelin Keys, 36 mit zwei und 80 mit einem. Die Michelin Keys werden vom Inspektionsteam des Guide Michelin auf Grundlage anonymer Aufenthalte oder Besuche vergeben, unabhängig von bestehenden Labels, Tourismus-Sternen und vorher festgelegten Quoten. Sie sollen Reisende zu Unterkünften führen, die sich durch ein einzigartiges Gastronomiekonzept, einen unverwechselbaren Charakter, einen herzlichen Empfang und ein enorm hohes Serviceniveau auszeichnen.

Das Hotel Ketschauer Hof ist Teil der Ketschauer Hof GmbH. Zur ihr gehören zwei Hotels: der Ketschauer Hof und der Kaisergarten. Zum Gesamtensemble gehören zudem vier Restaurants. Historische Architektur und modernes Interieur gehen beim Hotel Ketschauer Hof mit seinen 18 Zimmern und Junior Suiten Hand in Hand. Der Michelin schreibt in seiner Beurteilung: „Hotel, Restaurants, Eventlocation – all das vereint das ehemalige Bassermann-Jordan-Weingut. Modernste Technik und exklusives Design vermitteln einen Hauch Luxus, ebenso der kleine, aber feine Spa, ganz zu schweigen vom tollen À-la-carte-Frühstück.“ Das Hotel Kaisergarten Deidesheim verfügt über 85 Zimmer und Suiten in modern-zeitlosem Design. In der Beurteilung von Michelin heißt es: „Für Wochenendurlauber, Business- und Tagungsgäste gleichermaßen interessant ist das Hotel im Herzen des historischen Weinstädtchens mit seiner wertigen chic-modernen Einrichtung.“