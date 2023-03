Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein schmaler Flyer mit Stadtplan – das war so ziemlich alles, was man Neustadt-Besuchern bislang in der Tourist-Info in die Hand drücken konnte. Das ändert sich mit dem Reiseführer „Neustadt an der Weinstraße und seine Weindörfer“.

Auf alle Fälle hat man Neustadts schönste Ecken wohl noch nie optisch so ansprechend und didaktisch so geschickt aufbereitet präsentiert bekommen. Drei Jahre intensiver