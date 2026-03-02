Der Neustadter Religionspädagoge Michael Landgraf ist ins Autoren- und Sprecherteam von „Kirche im SWR“ berufen worden. Wie Landgraf mitteilt, ist er damit künftig mitverantwortlich für die täglich ausgestrahlten Radioandachten bei den Hörfunkwellen des öffentlich-rechtlichen Baden-Badener Senders.

Landgraf war nach eigenen Angaben seit 1997 Autor und Sprecher beim Sendeformat „Angedacht“ von RPR Eins und bei Rockland Radio.

Spannend sei an seinem neuen Engagement die längere Sendezeit, die mehr Raum zum Entfalten von Gedanken gebe, so Landgraf. Zudem können die Hörerinnen und Hörer beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Radioandachten nachlesen und nachhören, denn für jeden Autor gibt es eine Unter-Webseite im Internet-Angebot des Sender, auf der sich der Autor selbst anhand von drei Fragen vorstellt.

Die erste Sendewoche Landgrafs ist montags bis freitags vom 16. bis 20. März jeweils um 18.57 Uhr im Rahmen der „Abendgedanken“ auf SWR 4.