In einer Woche startet in Bad Dürkheim der „Filmfrühling“. Michael Kötz, Intendant des Open-Air-Festivals, erklärt Cosima Schade die Filmauswahl.

Herr Kötz, so ein Festival wie den „Filmfrühling“ in Bad Dürkheim oder das „ Festival des deutschen Films“ in Ludwigshafen zu organisieren ist bestimmt viel Arbeit. Wie viele Filme schauen Sie sich vorher an?

Ich bin da nicht allein! Etwa 80 sind es für den „Filmfrühling“, für das Festival in Ludwigshafen über 400. Programmdirektorin ist meine Frau, sie trifft die Vorauswahl, dann besprechen wir die Filme im Team.

Nach welchen Kriterien wählen Sie schlussendlich aus?

Ein Film muss neugierig machen, man muss Lust haben, sich ihn anzuschauen, und das als „normaler Mensch“, der sich gerne Geschichten erzählen lässt, nicht als Spezialist oder Cineast. Wir zeigen nur Filme, die wir auch selbst gerne gesehen haben. Das klingt banal, aber es bedeutet, sich nicht irritieren zu lassen, wenn Filme anderswo Preise gewonnen haben oder sonst wie gehypt sind, sondern da einfach ehrlich zu sein. Denn oft ist das nur für die „Blase“ der Fachleute wichtig. So erreicht man keine Zuschauer!

Sondern?

Die meisten Menschen möchten unterhalten werden. Und deshalb suchen sie nach gewissen „Garantien“. Man muss ja ein Ticket kaufen, bevor man den Film kennt. Und was diese Garantien betrifft, orientieren sich deshalb viele neben der erzählten Geschichte an Schauspielern: Sie halten diese für eine „Unterhaltungsgarantie“, wenn sie schon einmal Spaß an einem Film hatten, bei dem er oder sie mitgewirkt haben.

Dann achten Sie also auf populäre Schauspieler?

Nicht nur, wir mischen auch Filme darunter, die das nicht bieten, die wir aber „großartig“ finden und bei denen wir hoffen, dass sich Zuschauer in sie verirren, weil sie gerade mal Zeit haben und sich dann positiv überraschen lassen. Man kann eigentlich nie genau wissen, welcher Film gut läuft, wenn man ein Programm zusammenstellt. Es hängt im Grunde auch davon ab, dass das Publikum uns und unserer Auswahl vertraut, darauf möchten wir hinarbeiten. Auf „schlechte“, aber populäre Filme verzichten wir, obwohl wir uns zu 95 Prozent aus Ticketverkäufen finanzieren müssen. Wir bekommen keine Zuschüsse.

Was macht einen nicht nur guten, sondern großartigen Film aus?

Das ist wie bei der Literatur: Die Geschichte sollte nicht naiv, sondern komplex sein. Bei guter Literatur spielt ein ganzes Orchester sozusagen die Melodie, es gibt mehr als eine Dimension. Entscheidend ist die „Tiefe“, die man nicht einmal auf den ersten Blick erkennen muss. Die erzählte Geschichte ist übrigens dabei zwar hilfreich, aber nicht entscheidend. Wichtig ist das, was nicht erzählbar ist, was sozusagen „mitschwingt“, was atmosphärisch wirkt. Das macht ein Filmwerk viel besser, als wenn einfach nur aufeinanderfolgende Ereignisse erzählt werden. Es geht um Assoziationen, Ängste, unsere Gegenwartskultur, den Zeitgeist. Dann entsteht ein intensiver Flow, der in den Film hineinzieht. Die Geschichte ist dann nur der Aufhänger.

Gibt es Unterschiede in der Auswahl der Filme für das Festival in Ludwigshafen und den „Filmfrühling“ in Bad Dürkheim?

Nein. Für unsere Stammgäste des großen Festivals ist das Bad Dürkheimer Festival ein kleines Vorabfestival. Aber mit dem „Filmfrühling“ gewinnen wir auch neue Zuschauer für das Festival auf der Parkinsel und umgekehrt. Der einzige Unterschied neben der Größe ist, dass auf der Parkinsel auch die Stars, Produzenten, Redakteure und Schauspieler eingeladen sind und wir mit ihnen Filmgespräche anbieten. Das wäre für den „Filmfrühling“ zu aufwendig. Aber wir bieten dieses Jahr in Kooperation mit dem Kunstverein Bad Dürkheim zu drei ausgewählten Filmen Nachgespräche zum Thema Filmkunst an.

Braucht man für ein Open-Air-Festival eigentlich spezielle Filme mit beispielsweise viel Landschaft?

Nein. Der Inhalt des Films spielt keine Rolle. Was das Technische angeht: Da wir eine LED-Leinwand verwenden, können wir schon bei Tageslicht spielen. Übrigens erreichen wir mit unserem Open-Air-Kino andere Menschen als den klassischen Kinogänger, nur ein Viertel unserer Zuschauer geht regelmäßig ins Kino!

Haben Sie dazu eine Erklärung?

Kinobetreiber gehen von ihrer Tradition her davon aus, dass die Menschen neue Filme sehen wollen und sie der einzige Ort sind, an dem diese angeboten werden. Das ist heute nicht mehr so, bereits nach kurzer Zeit kommt ein Film auf Netflix. Die Zuschauer möchten deshalb mehr: Sie wollen mit anderen Menschen zusammenkommen, sich Geschichten erzählen lassen und das möglichst nicht alleine zu Hause. Da sind wir mit unseren Hintergrundgesprächen und hochwertigem Catering gut aufgestellt. Außerdem hat auch die frische Luft und die Nähe zur Natur Verlockungsfunktion. Der Filmfrühling erreichte so letztes Jahr 16.000 Menschen nicht nur aus Bad Dürkheim.

Info

Der „Filmfrühling“ im Bad Dürkheimer Kurpark startet nächsten Samstag, 30. Mai, und läuft mit täglichen Vorführungen drei Wochen, bis 21. Juni. Weiteren Infos unter www.filmfrühling.de.



Zur Person

Michael Kötz, Jahrgang 1951, studierte nach dem Abitur auf der ostfriesischen Insel Langeoog Germanistik und Politologie, hauptsächlich in Frankfurt, wo er 1985 beim kürzlich verstorbenen Filmemacher Alexander Kluge mit einer Arbeit über das Kino auch promovierte. Danach war er unter anderem bei der „Frankfurter Rundschau“ und für Radio und Fernsehen als Filmkritiker tätig. Von 1992 bis 2019 verantwortete er als Direktor das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Parallel dazu gründete er mit seiner Frau Daniela 2005 das „Festival des deutschen Films“ auf der Parkinsel in Ludwigshafen. 2021 entstand als dessen kleiner Bruder der „Filmfrühling“. Bei beiden voneinander unabhängigen Veranstaltungen ist Kötz Intendant und Gesellschafter.

