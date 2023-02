Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr, von bislang unbekannten Tätern der Metallzaun eines Firmengeländes in der Chemnitzer Straße in Neustadt aufgetrennt. Danach wurden zwei Kupferkabeltrommeln vom Gelände entwendet und mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Lastwagen, abtransportiert. Außerdem wurden auf dem Gelände zwei Container aufgebrochen, aus diesen jedoch nichts gestohlen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.