Der Neustadter Metal-Stammtisch wird nach dem Pächterwechsel in der Weinstube Zur Herberge an einem anderen Ort weitergeführt: Künftig wird der Szene-Treff jeden ersten Freitag im Monat auf dem Soku Kultur Areal in der Winzinger Straße 10 stattfinden. Das teilt Steffen Eschmann, Initiator des Stammtischs, mit. Seit März 2023 fand der monatliche Treff in der Mittelgasse statt und erreichte auch über Neustadt hinaus Liebhaber verschiedener Metal-Genres. Bis zu 80 Fans reisten an. Auch Satellitenveranstaltungen, etwa eine Lesung des Autors und Szenekenners Ernie Fleetenkiekers, wurden veranstaltet. Am Freitag, 4. Oktober, 18 Uhr, steigt die Premiere des Stammtischs im Soku. Der Eintritt ist frei.