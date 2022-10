Gegen 20.30 Uhr hat die Polizei am Samstag eine Person in der Landauer Straße kontrolliert. Zuvor waren die Ordnungshüter von Passanten darüber informiert worden, dass die Person ein Messer in der Hand habe. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um einen Spielzeugpfeil aus Kunststoff handelte. Außerdem wurde eine geringe Menge Marihuana bei der Person entdeckt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.