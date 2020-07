In ihrer zehnten Auflage zog die Haus- und Gartenmesse „Maison et Jardin“ wieder viele Besucher auf das Gelände des Herrenhofs in Mußbach – natürlich ganz unter dem Eindruck von Hygieneauflagen. Doch das schien nicht zu stören, im Gegenteil: Manch einer schien froh darüber zu sein, mal wieder „raus zu kommen“.

Weil der Urlaub wegen Corona für viele Menschen in diesem Jahr flachfällt, machen sie es sich stattdessen zu Hause schön. Statt in Flüge und Unterkunft wird das Geld in Hängesessel, Whirlpools, Dekorationsartikel für die Grünfläche oder Pflanzen in allen Farben und Varianten investiert. All das bot auch die zehnte „Maison et Jardin“ am Wochenende. In weißen Pagodenzelten rund um den Herrenhof, im Weingut Weik und auf dem Gelände der Weinbiet Manufaktur boten rund 100 Aussteller von Freitag bis Sonntag ihre Produkte an. Darunter auch handgefertigter Schmuck, hochwertige Kleidung und besondere Beleuchtung für drinnen und draußen.

Dass sich die Ausstellung in diesem Jahr auf das Thema Urlaub zu Hause konzentriert, sei kein Zufall, sagt Margit Metzger von Das AgenturHaus GmbH, dem Messeveranstalter: „Nachdem wegen der Corona-Pandemie viele dieses Jahr daheim bleiben, war uns klar, dass der Urlaub im Eigenheim das Thema ist.“

Aussteller bleiben treu

Metzger und ihr Team sind unendlich erleichtert, dass die Ausstellung trotz der Corona-Pandemie möglich war. „Obwohl es eine große Herausforderung ist, alle Hygiene- und Sicherheitsauflagen umzusetzen, freuen wir uns sehr, dass unsere Jubiläumsmesse nicht gänzlich ausfällt“, sagt Metzger über das zehnjährige Bestehen der „Maison et Jardin“. Viele Aussteller seien der Messe auch in diesen Zeiten treu geblieben. „Einige kennen uns als Veranstalter von Beginn an und wissen, dass sie sich auf uns verlassen können“, sagt die Projektleiterin. Und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes schien weder die Anbieter noch die Besucher sonderlich zu stören. Statt einer Kasse gab es diesmal drei Kassen, die Besucher wurden über bestimmte Routen auf dem Gelände gelenkt.

„Stück für Stück ist die Ausstellung in Mußbach gewachsen“, sagt Metzger. Nachdem der alte Veranstaltungsort im Weingut Bürklin-Wolf in Wachenheim nicht mehr zur Verfügung stand, zog die „Maison et Jardin“ 2010 nach Mußbach um. „Wir suchten einen Ort mit Ausstrahlung und Charme“, erzählt die Projektleiterin. Erst nach und nach kam zum Herrenhof die Fläche des Weinguts Weik und zuletzt die der Weinbiet Manufaktur hinzu.