Vermutlich durch eine Metallkugel ist ein Badezimmerfenster an einem Wohnhaus in der Kurt-Schumacher-Straße in Neustadt beschädigt worden. Laut Polizei hatte eine Bewohnerin den Schaden am Samstag gegen 16 Uhr entdeckt und gemeldet. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.