Kurz nach 11 Uhr ist am Montagvormittag ein Mercedes-Fahrer am Hambacher Kreuz in Neustadt frontal gegen eine Ampelanlage gefahren. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Unfallursache waren nach Angaben eines Feuerwehrsprechers offenbar gesundheitliche Probleme, sodass der Mann, der alleine im Wagen saß und auf der Landstraße Richtung Landau fuhr, die Kontrolle über das Auto verlor. Zuerst hatte der Mann noch einen vor der roten Ampel wartenden Kleintransporter gestreift, kam so nach rechts ab und landete schließlich an der Ampel. Der Mann hatte Glück, da er nicht im Auto eingeklemmt wurde, sondern einfach geborgen und versorgt werden konnte. Die Ampelanlage wurde stark beschädigt, musste außer Betrieb genommen und von der Feuerwehr abgebaut werden. Für die Dauer dieser Arbeiten und für die Unfallaufnahme war Spur Richtung Landau gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Notruf war laut Feuerwehr vom Bordsystem des Unfallautos automatisch abgesetzt worden.